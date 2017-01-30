МИД Мексики требует от Израиля извиниться за слова Нетаниягу

Глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо требует от Израиля извинений за то, что израильский премьер Биньямин Нетаниягу поддержал план строительства защитной стены на мексиканской границе США, выдвинутый президентом Дональдом Трампом.

Мексиканский министр расценил слова израильского лидера как "акт агрессии" против его страны, пишет в понедельник, 30 января, новостное агентство Reuters.

Правительство Израиля разъясняет, что на своей странице в социальной сети Twitter Нетаниягу говорит о конкретном опыте израильтян – возведении защитной стены, которая помогает предотвратить проникновение террористов, и не упоминал об отношениях США и Мексики.

"Президент Трамп прав. Я построил стену на южной границе, и она остановила нелегалную иммиграцию. Большой успех, отличная идея", – написал израильский лидер в своем блоге.

Однако Луиса Видегарая эти объяснения не удовлетворили – он считает, что израильские власти обязаны "разъяснить и откорректировать" свою позицию по данному вопросу.

"Я бы поинтересовался у Нетаниягу, сколько стен намерен возвести президента Трамп? Совершенно очевидно, что речь идет о Мексике – мы должны взвешивать свои высказывания и нести за них ответственность. Думаю, что ему следует извиниться", – приводит издание слова главы мексиканского внешнеполитического ведомства, который напомнил о дружбе, связывающей Израиль и его страну.

Ранее в этот день Нетаниягу выступил на заседании фракции "Ликуд" и заявил: "Президент Трамп хвалебно отозвался о заградительном заборе, построенном по моему распоряжению на границе с Египтом. Он заявил, что это практически полностью пресекло незаконное проникновение на территорию Израиля. В ответ я сказал, что он прав. Он сделал ретвит на мои слова. А из этого комментаторы такое нагородили в СМИ. Это те же комментаторы, которые раньше говорили, что я должен отказаться от важнейших для безопасности Израиля ресурсов ради хороших отношений с предыдущим президентом в Белом доме. А теперь они заявляют: "Ты испортил отношения с Мексикой". А кто вообще говорил о Мексике? У нас хорошие отношения с этой страной, и они останутся хорошими. Даже если у нас с ними принципиальные, а не надуманные разногласия, как, например, их голосование в UNESCO.Но в СМИ предпочитают отвлечь от главного – от фантастических результатов строительства забора на Юге и пресечения нелегального потока. Успешные результаты, которые признают в мире и, прежде всех, президент США".