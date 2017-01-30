Свастики обнаружены в Университете Стэнфорда – второй раз за месяц

Неизвестные злоумышленники намалевали несколько свастик на здании Escondido Village, где проживают студенты выпускного курса Университета Стэнфорда – второй раз за месяц, сообщает в понедельник, 30 января, студенческое издание Тhe Stanford Daily.

Этот акт вандализма расследуют работники университетского департамента безопасности в сотрудничестве в полицией Пало-Альто, штат Калифорния, однако никаких арестов пока произведено не было.

Аналогичное преступление было совершено также в конце декабря, когда студенты разъехались на зимние каникулы. Тогда злоумышленники снабдили изображения свастик надписью "Евреям вход запрещен, о чем сообщила газета Тhe Mercury News. Справка:

Университет им. Леланда Стэнфорда-младшего – частный американский вуз, один из самых авторитетных в США и в мире, занимающий верхние строчки рейтингов. Он рРасположен близ города Пало-Альто, в 60 км к югу от Сан-Франциско. Ежегодно туда поступают 6700 студентов и 8000 аспирантов – как американцев, так и граждан других стран.

Университет был основан Леландом Стэнфордом, железнодорожным магнатом, сенатором США и бывшим губернатором Калифорнии и его женой Джейн Стэнфорд. Университет назван в честь их единственного сына Леланда Стэнфорда- младшего, не дожившего до своего 16-летия. Супруги решили посвятить университет своему единственному сыну : "Дети Калифорнии будут отныне нашими детьми".