Британцы не хотят видеть Дональда Трампа: петиция собрала 1,3 млн подписей

Петиция с требованием запретить официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, опубликованная ноябре этого года на официальном сайте британского парламента, собрала за последние три дня 1.300.000 подписей.

Эта акция стала ответом либерально настроенных британцев на изданный в минувшую пятницу президентский указ о временно запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран, пишет 30 января сайт новостной службы CNN.

Отметим, что эта петиция, выложенная в ноябре прошлого года адвокатом из Лидса Грэмом Гестом, за предыдущие три месяца собрала всего 372 подписи. Гест разъяснил, что он не преследовал каких-либо политических целей – ему просто не понравился новый президент США.

В этом документе говорится, что Трамп, пошляк и женоненавистник, не достоин чести быть принятым королевой Елизаветой II или же принцем Уэльским, и в течение всего президентского срока ему следует запретить официальные визиты в Соединенное Королевство.

Данную акцию осудил глава британского МИД Борис Джонсон, который назвал ее "ошибочной и сеющей распри". Его поддержал мэр Лондона, мусульманин Садик Хан, добавив, что она, кроме того, "позорна и жестока".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй присоединилась к этому мнению – один из ее пресс-секретарей заявил, что правительство не согласно с подобным подходом, подчеркнув, что иммиграция в США является внутренней проблемой этой страны. Было также заявлено, что Вашингтон и Лондон связывают особо близкие отношения, их сотрудничство продолжится, а визит Трампа состоится, несмотря на протесты, с которыми предстоит разобраться парламенту.

Напомним, что петиция, собравшая более 100.000 подписей, должна быть рассмотрена парламентом, однако результат обсуждения не гарантирован.