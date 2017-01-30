Расстрел людей в мечети Квебека: задержаны Александр Биссоннетт и Мухаммад аль-Хадир

Канадское издание The Globe and Mail опубликовало имена задержанных по подозрению в совершении вооруженного нападения на посетителей исламского культурного центра Квебека. В результате нападения были убиты шесть человек, еще 17 были ранены.

Число жертв может возрасти, так как пять пострадавших госпитализированы в тяжелом или критическом состоянии. 12 человек, получивших незначительные ранения и травмы, выписаны из больницы.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны Александр Биссоннетт и Мухаммад аль-Хадир. Как отмечает The Globe and Mail, эти данные подтверждены судебными источниками. Мотивы стрелявших остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока сделано не было.

Опубликованы сведения о том, что преступники были студентами Университета Лаваль, расположенного неподалеку от исламского центра. Сообщалось также, что один из подозреваемых является выходцем из Марокко. Официально эти сведения не подтверждены.

Имена погибших будут опубликованы позже. Есть сведения о том, что среди жертв нападения имам мечети Азаддин.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 29 января, в 19:55 по местному времени двое вооруженных злоумышленников, лица которых были скрыты масками, открыли огонь в исламском культурном центре Квебека, который также именуют "большой мечетью" этого канадского города. После стрельбы по мужчинам на первом этаже мечети один из злоумышленников поднимался на второй этаж, где находились женщины и дети, и продолжал стрелять.

Известно, что погибшим было от 35 до 70 лет.

В момент нападения в здании мечети находились около 60 человек, пришедших на вечернюю молитву.

Один подозреваемый был задержан примерно в километре от мечети, другой – в результате погони в районе острова Орлеан, примерно в 20 километрах от места нападения, в его автомобиле найдено оружие. По неофициальным данным, преступники были вооружены автоматами Калашникова.

Journal de Québec пишет, что один из задержанных сам сдался полиции вскоре после нападения и дал признательные показания, заявив, что раскаивается в содеянном.

Радиостанция Radio Canada передает, что нападавшие кричали "Аллах Акбар". В полиции не комментируют эту информацию.

Как отмечает сайт Heavy.com, вскоре после нападения в социальных сетях было распространено несколько имен "подозреваемых", в их числе назывались недавние беженцы из Сирии. Однако эти сведения не подтверждаются официальными источниками. По оценке редакции Heavy, речь идет о ложных сведениях.

TVA Nouvelles писал, что один из подозреваемых – местный житель, другой – арабского происхождения, выходец из Марокко. Телеканал CBC также передает, что один из нападавших марокканского происхождения, сообщая также, что оба предполагаемых террориста учились в Университете Лаваля. Полиция эти сведения не комментирует.

Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр назвал атаку на мечеть терактом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, накануне объявивший, что его страна готова принимать беженцев независимо от их вероисповедания, после нападения на мечеть в Квебеке опубликовал в своем твиттере следующую запись: "Этим вечером канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети Квебека. Мои мои мысли сейчас с жертвами и их семьями".

Исламский культурный центр в Квебеке был основан в 1965 году и находится в районе Сент-Фуа. В нем проходят не только религиозные, то также светские мероприятия, в том числе для немусульман. Неподалеку от центра расположен университет Лаваль, в котором обучается множество студентов-мусульман из франкоязычных стран северной Африки. В числе основателей центра были выпускники этого вуза.

Некоторые канадские СМИ напоминают, что в июне 2016 года, во время Рамадана под двери исламского центра Квебека была подброшена голова свиньи. После этого инцидента в районе "большой мечети" были установлены камеры наблюдения.

Уровень преступности в Квебеке очень низкий: за последний год в городе было совершено только два убийства.





