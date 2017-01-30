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В мире

Умерла секретарша Геббельса, которая "ничего не знала про убийство шести миллионов евреев"

время публикации: 09:26 | последнее обновление: 09:26 блог версия для печати

В Мюнхене в возрасте 106 лет умерла Брунхильда Помсел - секретарша министра пропаганды третьего рейха Йозефа Геббеотса и одна из последних остававшихся в живых членов нацистского аппарата, сообщает BBC.

О своей работе в канцелярии Геббельса Помсел рассказала всего несколько лет назад. В документальном фильме "Немецкая жизнь", который вышел в прошлом году, она заявила, что во время войны ничего не знала про лагеря смерти и убийство шести миллионов евреев.

Помсел также сказала, что не испытывает чувства вины, поскольку "нельзя ведь обвинять все население Германии".

Карьера Помсел началась с должности стенографистки в страховой компании, принадлежавшей евреям. Позже она стала стенографисткой ультраправого писателя.

В своих интервью Помсел утверждала, что не интересовалась политикой, однако в 1933 году она вошла в национал-социалистическую партию, а в 1942 году стала секретарем Геббельса.

В конце Второй мировой войны Брунхильда Помсел была взята в плен советской армией, и пять лет провела лагерях.

"Люди, которые сегодня говорят, что сделали бы больше для этих несчастных и подвергавшихся преследованиям евреев, наверняка говорят искренне, но они бы тоже ничего не сделали", - говорит секретарь Геббельса в документальном фильме.



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