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Белый дом: встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу состоится 15 февраля

время публикации: 21:41 | последнее обновление: 21:44 блог версия для печати фото
Белый дом: встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу состоится 15 февраля

В понедельник, 30 января, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу состоится в следующем месяце.

Согласно этому сообщению, встреча лидеров двух стран запланирована на 15 февраля.

"Наши отношения с единственной демократической страной на Ближнем Востоке имеют огромное значение для безопасности обеих стран. Президент рассчитывает обсудить продолжение стратегического сотрудничества, а также продолжения совместной работы в области технологий, военной сфере, а также об обмене разведданными", - заявил Шон Спасейр.

Пресс-служба канцелярии главы правительства Израиля эту информацию не комментирует.

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Понедельник, 30 января 2017 г.
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