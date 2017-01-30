30 января 2017 г.
последняя новость: 12:19
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:22 Актер Антонио Бандерас был госпитализирован в Англии
11:02 В Китае в зоопарке тигр задрал посетителя, который залез в вольер, чтобы не платить за вход
10:44 Алексей Улюкаев останется под домашним арестом
10:35 В храм в Таиланде брошена граната: есть погибшие и раненые
09:50 Кандидатом в президенты от французских социалистов стал "революционер" Бенуа Амон
09:26 Умерла секретарша Геббельса, которая "ничего не знала про убийство шести миллионов евреев"
05:54 Нападение на исламский центр в Квебеке, убиты шесть человек
22:24 Посол Израиля вызван "на ковер" в МИД Мексики
19:02 В баварском городе обнаружены мертвыми шесть молодых людей
18:24 Депутат литовского Сейма требует пересмотреть вопрос о принадлежности Калининграда
В мире

Алексей Улюкаев останется под домашним арестом

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
Алексей Улюкаев

Мосгорсуд оставил бывшего российского министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, под домашним арестом до середины апреля, сообщает ТАСС.

Напомним, в минувшем ноябре экс-главе минэкономразвития было предъявлено обвинение в получении взятки в размере двух миллионов долларов, после чего президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности.

По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя ПАО "НК "Роснефть" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению "Роснефтью" государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть". При этом он угрожал, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Согласно заявлению Следственного комитета, Улюкаева задержали с поличным при получении денег. Суд отправил его под домашний арест до 15 января.

В СК отметили, что виновность Улюкаева в получении взятки подтверждается "специфическими следами на пальцах рук", а также заявили о наличии "ряда весомых доказательств", в том числе аудио- и видеозаписей. Сам Улюкаев в суде вину не признал, выразив при этом готовность "максимально сотрудничать со следствием".

Адвокат экс-главы минэкономразвития Тимофей Гриднев заявил, что следствие не располагает доказательствами причастности его подзащитного к получению взятки.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 ноября 2016 г.
Бывшему российскому министру Алексею Улюкаеву вызвали "скорую помощь"
// NEWSru.co.il // В мире // 16 ноября 2016 г.
Путин уволил министра экономического развития России, обвиняемого в получении взятки
// NEWSru.co.il // В мире // 15 ноября 2016 г.
Министру экономического развития России предъявлено обвинение: подробности дела
// NEWSru.co.il // В мире // 15 ноября 2016 г.
Министр экономического развития России задержан по подозрению в получении взятки







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 30 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017