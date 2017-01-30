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В Китае в зоопарке тигр задрал посетителя, который залез в вольер, чтобы не платить за вход

время публикации: 11:02 | последнее обновление: 11:02 блог версия для печати фото
В Китае в зоопарке тигр задрал посетителя, который залез в вольер, чтобы не платить за вход (иллюстрация)

В зоопарке китайского города Нинбо тигр задрал мужчину, проникшего к нему в вольер. Позже выяснилось, что посетитель залез в вольер, чтобы не платить за билет, сообщает Shanghai Daily.

Известно, что посетитель пришел в зоопарк с женой, двумя детьми и приятелем. Купив билет жене и детям, незадачливый китаец и его приятель решили перелезть через забор, чтобы попасть в зоопарк бесплатно. По словам спутника жертвы, на заборе было написано, что за ним находится вольер с тиграми, однако товарищи не обратили внимания на надпись, и один из них перелез через забор, где оказался прямо в лапах тигра.

Тигр был застрелен смотрителями зоопарка, а "заяц" доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

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