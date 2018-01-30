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США угрожают выступить против статуса беженца, передающегося палестинским арабам по наследству

время публикации: 21:54 | последнее обновление: 22:34 блог версия для печати фото
США угрожают выступить против статуса беженца, передающегося палестинским арабам по наследству
Средства планируется передать другим структурам ООН, действующим в секторе Газы
США угрожают выступить против статуса беженца, передающегося палестинским арабам по наследству

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает руководству Палестинской автономии полным прекращением финансирования агентства помощи палестинским беженцам UNRWA. Средства планируется передать другим структурам ООН, действующим в секторе Газы.

Кроме того, Белый дом готов публично выступить против уникальной для палестинских арабов ситуации, при которой они, в отличие от других беженцев, передают свой статус беженца по наследству.

В результате подобной практики UNRWA, за 50 лет количество палестинских беженцев выросло с 650 тысяч человек до нескольких миллионов человек (данные об их реальном количестве расходятся).

Как сообщает служба новостей "Хадашот 2", данные шаги рассматриваются в свете бойкота, объявленного палестинским руководством США.

Напомним, что в середине января США, являвшиеся крупнейшим спонсором UNRWA, сократили финансирование со 125 миллионов долларов до 60 миллионов долларов. В ответ некоторые страны объявили об увеличении своих взносов.

В частности, Бельгия перевела UNRWA свой взнос за три года – 23 миллиона долларов, а Нидерланды объявили о выделении 15 миллионов долларов.

Во вторник, 30 января, Пьер Кренбюль, глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), сообщил, что 11 стран откликнулись на просьбу о помощи после того, как США резко сократили размер своего взноса.

По словам Пьера Кренбюля, Швейцария, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Германия, Россия, Бельгия, Кувейт, Нидерланды, Ирландия увеличили размер своей помощи агентству.



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// NEWSru.co.il // В мире // 21 января 2018 г.
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