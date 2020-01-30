Биньямин Нетаниягу прилетел в Москву

Утром в четверг, 30 января, самолет главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу приземлился в Москве, где премьер-министр встретится с президентом России Владимиром Путиным и обсудит с ним "сделку века".

Ранее в четверг вышла на свободу израильтянка Наама Иссахар, накануне помилованная Путиным. Ожидается, что Иссахар вернется в Израиль вместе с Нетаниягу.

Нетаниягу прибыл в Москву после визита в Вашингтон, где встречался с президентом США Дональдом Трампа, администрация которого после долгого ожидания опубликовала план ближневосточного урегулирования, именуемый также "сделкой века". Полный текст "сделки века" с картами и приложениями опубликован на официальном сайте Белого дома. Израильское правительство и лидер оппозиции Бени Ганц приветствовали проект соглашения, тогда как палестинская сторона выступила резко против американской "сделки".

До сегодняшнего дня Нетаниягу и Путин встречались 14 раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. В частности, Нетаниягу был одним из немногих государственных лидеров, присутствовавших на Параде Победы в Москве 9 мая 2018 года. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались пять раз: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года), в Москве (27 февраля и 4 апреля 2019 года), в Сочи (12 сентября 2019 года) и в Иерусалиме (23 января 2020 года).