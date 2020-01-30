Нетаниягу встретился с Путиным и поблагодарил его за освобождение Наамы Иссахар

В четверг, 30 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и поблагодарил его "от имени еврейского народа" за решение помиловать Нааму Иссахар, приговоренную российским судом к тюремному заключению по обвинению в контрабанде гашиша.

Нетаниягу и Путин заявили, что отношения между двумя странами являются крепкими как никогда раньше. Нетаниягу подчеркнул, что Путин стал первым мировым лидером, с котором глава израильского правительства обсудил американскую "сделку века".

Ранее в четверг вышла на свободу израильтянка Наама Иссахар, накануне помилованная Путиным. Ожидается, что Иссахар вернется в Израиль вместе с Нетаниягу.

Пресс-служба Кремля опубликовала следующее заявление Путина, прозвучавшее во время встречи с Нетаниягу: "Господин премьер-министр, вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила, – за наличие у нее запрещенных наркотических средств. Хочу отметить в этом также и роль иерусалимского Патриарха, который мне привез письмо от мамы этой девушки. И вы знаете, что указ о ее помиловании подписан. Она – слава богу, для нее это очень хорошо – не пересекала даже границу Российской Федерации, все это было найдено у нее в багаже при перемещении багажа из одного самолета в другой. Передайте самые наилучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме".

Биньямин Нетаниягу поблагодарил Путина, сказав: "Я хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа Израиля за ваше быстрое решение освободить Нааму Иссахар. Это то, что трогает нас всех".

На встрече в Кремле присутствовала Сара Нетаниягу, которой Путин вручил большой букет цветов.

Нетаниягу прибыл в Москву после визита в Вашингтон, где встречался с президентом США Дональдом Трампа, администрация которого после долгого ожидания опубликовала план ближневосточного урегулирования, именуемый также "сделкой века Израильское правительство и лидер оппозиции Бени Ганц приветствовали проект соглашения, тогда как палестинская сторона выступила резко против американской "сделки".

До сегодняшнего дня Нетаниягу и Путин встречались 14 раз с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. В частности, Нетаниягу был одним из немногих государственных лидеров, присутствовавших на Параде Победы в Москве 9 мая 2018 года. После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались пять раз: на полях парижской конференции (11 ноября 2018 года), в Москве (27 февраля и 4 апреля 2019 года), в Сочи (12 сентября 2019 года) и в Иерусалиме (23 января 2020 года).