Наама и Яффа Иссахар возвращаются в Израиль вместе с четой Нетаниягу

Израильтянка Наама Иссахар после десяти месяцев заключения в России возвращается домой вместе с матерью Яффой Иссахар, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и его супругой Сарой Нетаниягу. Нааму Иссахар привезли в московский аэропорт Внуково прямо из колонии, и уже в аэропорту она встретилась со своей матерью, Яффой Иссахар. Позже к матери и дочери присоединились супруги Нетаниягу, которые приехали в аэропорт из Кремля, где глава израильского правительства встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Нетаниягу поблагодарил Путина "от имени еврейского народа" за решение помиловать Нааму Иссахар, приговоренную российским судом к лишению свободы на 7,5 лет по обвинению в контрабанде гашиша.

Нетаниягу и Путин заявили, что отношения между двумя странами являются крепкими как никогда раньше. Нетаниягу подчеркнул, что Путин стал первым мировым лидером, с котором глава израильского правительства обсудил американскую "сделку века".

Пресс-служба Кремля опубликовала следующее заявление Путина, прозвучавшее во время встречи с Нетаниягу: "Господин премьер-министр, вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила, – за наличие у нее запрещенных наркотических средств. Хочу отметить в этом также и роль иерусалимского Патриарха, который мне привез письмо от мамы этой девушки. И вы знаете, что указ о ее помиловании подписан. Она – слава богу, для нее это очень хорошо – не пересекала даже границу Российской Федерации, все это было найдено у нее в багаже при перемещении багажа из одного самолета в другой. Передайте самые наилучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме".

Биньямин Нетаниягу поблагодарил Путина, сказав: "Я хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа Израиля за ваше быстрое решение освободить Нааму Иссахар. Это то, что трогает нас всех".

Израильтянка Наама Иссахар была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево 9 апреля 2019 года, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки лежали 9,6 грамма гашиша. Иссахар была обвинена в контрабанде наркотиков (пункт "в" части 2 статьи 229.1) и хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК). Максимальное наказание за контрабанду наркотиков составляет в России десять лет лишения свободы. 11 октября Химкинский городской суд приговорил 26-летнюю израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам лишения свободы.

23 января, во время визита в Израиль президента России Владимира Путина, в резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу произошла встреча между Путиным и Яффой Иссахар. Путин заверил мать Наамы, что "всё будет хорошо". Он сказал, что ему известна позиция Нетаниягу по этому вопросу и что он не сомневается в том, что Наама "из хорошей семьи". После этого Нааме Иссахар дали понять, что дело за малым – она должна подать прошение о помиловании в адрес президента России.



