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В мире

Недалеко от побережья Крыма затонул сухогруз

время публикации: 02:41 | последнее обновление: 02:44 блог версия для печати фото
Недалеко от побережья Крыма затонул сухогруз

В Черном море в субботу, 29 июля, затонул сухогруз Anda, на борту которого находились девять членов экипажа, передает "Интерфакс".

Сухогруз под флагом Того, шедший из Румынии в Грецию через Керчь, перевернулся во время шторма в нейтральных водах Черного моря, в 40 километрах от Крымского полуострова. Его экипаж состоял из трех граждан Индии и шести граждан Сирии.

В Крыму на 28-29 июля было объявлено штормовое предупреждение. "Экипаж предварительно не справился с управлением в сложных метеоусловиях, в районе крушения был ураганный ветер и ливень", – сообщил агентству информированный источник.

Восемь членов экипажа судна были спасены и доставлены в Ялту. Моряков обследовали медики Ливадийской больницы, у нескольких человек переохлаждение, угрозы жизни нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в крымском управлении МЧС, операция по поиску девятого члена экипажа была приостановлена до утра воскресенья "в связи с темным временем суток".

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