Полиция Австралии предотвратила крупный теракт

Согласно заявлению премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, австралийские силы безопасности задержали террористов, планировавших пронести бомбу в пассажирский самолет, сообщает BBC.

В связи с подготовкой к теракту австралийская полиция задержала в Сиднее и пригородах четырех подозреваемых.

По данным полиции, речь идет об исламистах.

Во всех аэропортах Австралии усилены меры безопасности. Сообщается, что полиция не располагает точными данными о дате, времени и месте предполагаемого теракта.