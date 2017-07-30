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В мире

Полиция Австралии предотвратила крупный теракт

время публикации: 08:41 | последнее обновление: 08:41 блог версия для печати фото
Полиция Австралии предотвратила крупный теракт

Согласно заявлению премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла, австралийские силы безопасности задержали террористов, планировавших пронести бомбу в пассажирский самолет, сообщает BBC.

В связи с подготовкой к теракту австралийская полиция задержала в Сиднее и пригородах четырех подозреваемых.

По данным полиции, речь идет об исламистах.

Во всех аэропортах Австралии усилены меры безопасности. Сообщается, что полиция не располагает точными данными о дате, времени и месте предполагаемого теракта.

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