30 июля 2017 г.
последняя новость: 09:19
Пугачева затмила невесту внука
Анджелину Джоли парализовало
Французы стали глупее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:01 После очередных ракетных испытаний КНДР над полуостровом пролетели американские бомбардировщики
08:41 Полиция Австралии предотвратила крупный теракт
06:50 Блогер Лапшин, осужденный в Азербайджане, добивается экстрадиции в Израиль
02:41 Недалеко от побережья Крыма затонул сухогруз
01:32 Путин помиловал двух жительниц Сочи, осужденных за государственную измену
19:51 В итальянском городе Сиена африканец напал с ножом на водителя автобуса
17:32 Украинский пилот посадил самолет компании Atlasglobal, побитый сильным градом
15:06 14-летняя девочка была изнасилована дважды за одну ночь
12:16 Арабские туристы совершили серию краж в одном из торговых центров Баку
08:42 Нападение в Гамбурге: саудовский палестинец или "исламист из ОАЭ". Подробности
В мире

После очередных ракетных испытаний КНДР над полуостровом пролетели американские бомбардировщики

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:01 блог версия для печати фото
B-1B Lancer ВВС США

Два американских бомбардировщика B-1 в субботу, 29 июля, пролетели над Корейским полуостровом. Эта демонстрация военной мощи США была проведена в ответ на последние ракетные испытания, проведенные КНДР днем ранее, а также в ответ на запуск ракеты "Хвансон-14", произведенный 4 июля, сообщает Reuters.

В пятницу, 28 июля, КНДР осуществила запуск очередной ракеты, которая могла упасть на территории экономической зоны Японии. По данным представителей вооруженных сил Южной Кореи, ракета, предположительно, баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.

4 июля власти КНДР объявили об успешном проведении испытаний баллистической ракеты большой дальности, которая упала в Японском море, пролетев около 930 километров. Прежде, чем упасть в воды Японского моря, ракета находилась в воздухе 37 минут. Японские власти заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне государства (EEZ). Пхеньян впервые объявил успешным запуск межконтинентальной баллистической ракеты (ICBM), потенциально способной достичь территории США. Запуск ракеты был произведен за день до открытия саммита Большой двадцатки, на котором лидеры G20 должны в частности обсудить способы борьбы с гонкой вооружений КНДР.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2017 г.
Северная Корея осуществила очередной запуск ракеты
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
Пхеньян грозит "уничтожить" США ядерным ударом, который будет нанесен 27 июля
// NEWSru.co.il // В мире // 16 июля 2017 г.
Северная Корея отказалась обсуждать с США свою ядерную программу
// NEWSru.co.il // В мире // 5 июля 2017 г.
В ответ на запуск баллистической ракеты США и Южная Корея провели учебные стрельбы
// NEWSru.co.il // В мире // 4 июля 2017 г.
КНДР объявила об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты
// NEWSru.co.il // В мире // 22 мая 2017 г.
КНДР начинает массовое производство ракеты "Пуккыксон-2"







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 30 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017