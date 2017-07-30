После очередных ракетных испытаний КНДР над полуостровом пролетели американские бомбардировщики

Два американских бомбардировщика B-1 в субботу, 29 июля, пролетели над Корейским полуостровом. Эта демонстрация военной мощи США была проведена в ответ на последние ракетные испытания, проведенные КНДР днем ранее, а также в ответ на запуск ракеты "Хвансон-14", произведенный 4 июля, сообщает Reuters.

В пятницу, 28 июля, КНДР осуществила запуск очередной ракеты, которая могла упасть на территории экономической зоны Японии. По данным представителей вооруженных сил Южной Кореи, ракета, предположительно, баллистическая, была выпущена в направлении Японского моря.

4 июля власти КНДР объявили об успешном проведении испытаний баллистической ракеты большой дальности, которая упала в Японском море, пролетев около 930 километров. Прежде, чем упасть в воды Японского моря, ракета находилась в воздухе 37 минут. Японские власти заявили, что ракета упала в исключительной экономической зоне государства (EEZ). Пхеньян впервые объявил успешным запуск межконтинентальной баллистической ракеты (ICBM), потенциально способной достичь территории США. Запуск ракеты был произведен за день до открытия саммита Большой двадцатки, на котором лидеры G20 должны в частности обсудить способы борьбы с гонкой вооружений КНДР.