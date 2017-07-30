150 джихадистов лишились британского гражданства

Кабинет министров Великобритании принял решение лишить британского гражданства и запретить возвращение в Объединенное Королевство свыше 150 джихадистам и другим преступникам, обладающим двойным гражданством, сообщает The Sunday Times.

Данное решение было принято из опасений, что отправившиеся на войну в Сирию боевики, а также девушки, уехавшие на Ближний Восток, чтобы выйти замуж за джихадистов, могут вернуться в Великобританию и принять участие в террористической деятельности.

По данным британских спецслужб, из 850 человек, выехавших из Великобритании, чтобы отправиться воевать в рядах "Исламского государства", около 300 человек могут вернуться в страну.

Ранее в этом году 40 человек с двойным гражданством уже были лишены гражданства Великобритании