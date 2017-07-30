Американские студенты, поджигавшие синагоги, приговорены к 35 годам тюрьмы

Энтони Грациано и Аакаш Далаль, жители американского штата Нью-Джерси, признаны судом графства Берген виновными в поджогах местных синагог и нападении на дом раввина, которые были совершены в период с декабря 2011-го по январь 2012 года в городах Парамус, Резерфорд, Мейвуд и Хакенсак.

Преступники приговорены к лишению свободы сроком на 35 лет каждый, пишет в воскресенье, 30 июля, сетевое издание NorthJersey.com

20-летний Далаль, в прошлом студент Ратгерского университета — крупнейшего вуза штата Нью-Джерси —был арестован в марте 2012 года. Он признан судом вдохновителем и организатором этих преступлений, в которых сам не принимал непосредственного участия. Его бывший одноклассник Грациано был признан виновным в терроризме и 19 других нарушениях закона.

Брайан Синклер, представитель прокуратуры графства Берген, сообщил в интервью журналистам, что подсудимые имели сходные политические взгляды – они считали евреев нелюдями и рептилиями, подлежащими уничтожению.