30 июля 2017 г.
последняя новость: 14:07
Пугачева затмила невесту внука
Анджелину Джоли парализовало
Французы стали глупее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:30 Американские студенты, поджигавшие синагоги, приговорены к 35 годам тюрьмы
13:06 Виновник стрельбы в Констанце – нелегал из Ирака: террористический мотив исключен
12:55 Обрушение крыши в пакистанской религиозной семинарии: шесть человек погибли
12:02 В связи с пожаром на фестивале в Испании эвакуировали 22 тысячи человек
11:59 Умер академик Юрий Рыжов, церемония прощания пройдет в Сахаровском центре
11:54 150 джихадистов лишились британского гражданства
11:17 Полиция Кении ликвидировала преступника, проникшего в дом вице-президента
10:54 Саакашвили назвал подделкой анкету, на основании которой его лишили гражданства
10:44 Перестрелка в ночном клубе в Германии: есть жертвы
09:58 В Мексике в трейлере нашли 178 мигрантов
В мире

Американские студенты, поджигавшие синагоги, приговорены к 35 годам тюрьмы

время публикации: 13:30 | последнее обновление: 13:40 блог версия для печати фото
Американские студенты, поджигавшие синагоги, приговорены к 35 годам тюрьмы

Энтони Грациано и Аакаш Далаль, жители американского штата Нью-Джерси, признаны судом графства Берген виновными в поджогах местных синагог и нападении на дом раввина, которые были совершены в период с декабря 2011-го по январь 2012 года в городах Парамус, Резерфорд, Мейвуд и Хакенсак.

Преступники приговорены к лишению свободы сроком на 35 лет каждый, пишет в воскресенье, 30 июля, сетевое издание NorthJersey.com

20-летний Далаль, в прошлом студент Ратгерского университета — крупнейшего вуза штата Нью-Джерси —был арестован в марте 2012 года. Он признан судом вдохновителем и организатором этих преступлений, в которых сам не принимал непосредственного участия. Его бывший одноклассник Грациано был признан виновным в терроризме и 19 других нарушениях закона.

Брайан Синклер, представитель прокуратуры графства Берген, сообщил в интервью журналистам, что подсудимые имели сходные политические взгляды – они считали евреев нелюдями и рептилиями, подлежащими уничтожению.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 30 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017