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Обрушение крыши в пакистанской религиозной семинарии: шесть человек погибли

время публикации: 12:55 | последнее обновление: 12:55 блог версия для печати фото
Обрушение крыши в пакистанской религиозной семинарии: шесть человек погибли

Не менее шести человек погибли и 12 других получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения крыши религиозной семинарии, расположенной в пакистанском городе Карак, провинция Хайбер-Пахтунхва.

Об этом сообщает в воскресенье, 30 июля, сайт местного телеканала Dunya News.

Представители спасательных служб уточняют, что еще несколько человек находятся под обломками, и, таким образом, количество жертв может возрасти.

Результате предварительного расследования свидетельствуют о том, что причиной обрушения стала дождевая вода, размывшая фундамент здания.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана сообщает, что более 70 человек погибли и 90 других травмированы в результате сильных ливней, характерных для сезона муссонов, который начался 26 июня и продолжится до сентября. В пострадавшие районы власти доставляют продовольствие, палатки и другие необходимые предметы.

Напомним, что в прошлом году во время сезонных дождей и наводнений погиб 81 человек, около 300.000 пострадали.

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Воскресенье, 30 июля 2017 г.
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