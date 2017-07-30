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В Венесуэле убит кандидат в депутаты Учредительного собрания

время публикации: 17:13 | последнее обновление: 17:13 блог версия для печати

Хосе Феликс Пинеда, 39-летний венесуэльский политик и один из кандидатов на пост депутата Учредительного собрания, был застрелен неизвестным злоумышленником, который ворвался в его дом, расположенный в городе Сьюдад-Боливар, административном центре штата Боливар, и выпустил в него несколько пуль.

Пинеда был в числе тех, кому предстояло реформировать конституцию Венесуэлы, пишет в воскресенье, 30 июля, местное издание El Nacional со ссылкой на прокуратуру страны.

К настоящему моменту ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за убийство политика, мотивы преступника также остаются пока не ясными.

Информация уточняется.

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