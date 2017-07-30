Виновник стрельбы в Констанце – нелегал из Ирака: террористический мотив исключен

Полиция Германии сообщает, что виновником стрельбы в ночном клубе города Констанц, федеральная земля Баден-Вюртемберг на границе со Швейцарией, был гражданин Ирака, который долгое время проживал в этой стране, не подавая прошения о получении убежища.

Об этом пишет в воскресенье, 30 июля, новостное агентство Reuters.

Представители полиции Фриц Безикофер отметил в беседе с журналистами, что к настоящему моменту службы безопасности не рассматривают версию о террористических мотивах преступника, который скончался в больнице спустя короткое время после инцидента.

Стрельбу в местной дискотеке в ночь на воскресенье, 30 июля, устроил 34-летний мужчина, который был ранен, когда пытался покинуть место преступления. Позже преступник умер в больнице.

Известно, что один посетитель дискотеки погиб и трое получили серьезные ранения, информация о состоянии пострадавших не обнародована.