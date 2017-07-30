Полиция Кении ликвидировала преступника, проникшего в дом вице-президента

После осады, которая длилась 20 часов, полиции удалось ликвидировать неизвестного, проникшего в дом вице-президента Кении Уильяма Руто. Сам вице-президент и его семья в это время находились в отъезде, сообщает AFP.

Нападение на дом вице-президента произошло в субботу, 29 июля, за две недели до проведения в стране президентских выборов, на которых Руто вместе с президентом Кении будет баллотироваться на второй срок.

Полиция ранее сообщала, что неизвестный мужчина, вооруженный мачете, нанес серьезные ранения полицейскому, охранявшему дом вице-президента, забрал оружие охранника и проник в резиденцию.

При этом другие источники AFP утверждают, что нападавших было несколько, и они были вооружены пистолетами.