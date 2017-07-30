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Пхеньян: ужесточение американских санкций повлечет "суровое возмездие"

время публикации: 16:41 | последнее обновление: 16:41 блог версия для печати фото
Пхеньян: ужесточение американских санкций повлечет "суровое возмездие"

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что в случае, если США ужесточат санкции в отношении Пхеньяна или же "пустится в военную авантюру", то за этим последует "неизбежное справедливое возмездие".

Какие именно действия повлекут за собой эти решения, северокорейские власти не уточнили, пишет в воскресенье, 30 июля, новостное агентство Reuters со ссылкой на телеканал KRT.

МИД КНДР разъясняет, что Пхеньян был вынужден провести очередной запуск ракеты в качестве "сурового предупреждения" США о недопустимости новых санкций в отношении этой страны.

Напомним, что 27 июля Сенат США утвердил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. Во вторник этот билль, одобренный палатой представителей Конгресса США, поступит на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Белый дом дал понять, что в целом поддерживает законопроект, предусматривающий существенное ограничение полномочий президента в вопросах санкционной политики. В частности, в документе имеется пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

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