Блогер Лапшин, осужденный в Азербайджане, добивается экстрадиции в Израиль

На минувшей неделе во время встречи с адвокатом и израильским консулом блогер Александр Лапшин, приговоренный азербайджанским судом к трем годам лишения свободы и отбывающий наказание в Баку, подал прошение об экстрадиции в Израиль.

Судя по публикациям российских СМИ, прошение было подано через адвоката Эдуарда Чернина 26 июля. Об этом сообщают некоторые израильские СМИ, включая газету "Гаарец".

По словам адвоката Чернина, теперь дело за израильской стороной, которая в случае положительного ответа должна обратиться в министерство юстиции Азербайджана. После этого, согласно процедуре, должно состояться заседание суда, которое вынесет решение об экстрадиции, говорилось в публикации российского агентства ТАСС.

Когда будет подано такое обращение, пока неясно.

Рассматривалась возможность подачи прошения и об экстрадиции Лапшина в Россию, но он предпочел обратить с просьбой о выдаче его властям Израиля, где проживают его близкие.

Обычно в такой ситуации осужденного экстрадируют в другую страну при условии, что он там будет отбывать наказание.

Напомним, что 20 июля гражданин Израиля и России, блогер Александр Лапшин, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. Лапшину были предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Прокуратура требовала для блогера 6,5 лет лишения свободы.

Накануне вынесения приговора Лапшин не признал вину, но заявил о раскаянии.

Блогер Александр Лапшин (1976 года рождения) был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года, как сообщали азербайджанские СМИ, Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.

МИД Израиля, а также российское внешнеполитическое ведомство безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина в Азербайджан. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

7 февраля Александр Лапшин был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Лапшина.