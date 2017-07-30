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Теракт в Могадишо: шестеро погибших, двадцать раненых

время публикации: 14:39 | последнее обновление: 14:39 блог версия для печати фото
Теракт в Могадишо: шестеро погибших, двадцать раненых

Взрыв заминированного автомобиля, который прогремел утром в воскресенье в столице Сомали Могадишо, стал причиной гибели шести человека. Двадцать других получили ранения различной степени тяжести.

Об этом пишет 30 июля новостное агентство Reuters.

Данный инцидент произошел на многополосном и полном транспорта шоссе Мака аль-Мукарам, состояние большинства пострадавших оценивается медиками как очень тяжелое, в связи с чем количество жертв теракта будет возрастать.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственность за это преступление, пишет издание со ссылкой на местную полицию.

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Воскресенье, 30 июля 2017 г.
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