Теракт в Могадишо: шестеро погибших, двадцать раненых

Взрыв заминированного автомобиля, который прогремел утром в воскресенье в столице Сомали Могадишо, стал причиной гибели шести человека. Двадцать других получили ранения различной степени тяжести.

Об этом пишет 30 июля новостное агентство Reuters.

Данный инцидент произошел на многополосном и полном транспорта шоссе Мака аль-Мукарам, состояние большинства пострадавших оценивается медиками как очень тяжелое, в связи с чем количество жертв теракта будет возрастать.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла ответственность за это преступление, пишет издание со ссылкой на местную полицию.