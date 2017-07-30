В Мексике в трейлере нашли 178 мигрантов

Мексиканская полиция обнаружила в запертом и брошенном трейлере в штате Веракрус 178 мигрантов из Центральной Америки. Местные власти оказывают людям медицинскую помощь, передает CNN.

Пока не сообщается, в каком состоянии находятся спасенные полицией люди.

Напомним, на прошлой неделе в прицепе автомобиля, брошенного на стоянке супемаркета сети Walmart в одном из городов Техаса, нашли 38 человек, 20 из которых находились в состоянии крайней степени обезвоживания, а 10, в том числе двое детей, были найдены уже мертвыми.