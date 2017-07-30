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В мире

В Мексике в трейлере нашли 178 мигрантов

время публикации: 09:58 | последнее обновление: 10:34 блог версия для печати фото
Мигранты из центральной Америки в Мексике

Мексиканская полиция обнаружила в запертом и брошенном трейлере в штате Веракрус 178 мигрантов из Центральной Америки. Местные власти оказывают людям медицинскую помощь, передает CNN.

Пока не сообщается, в каком состоянии находятся спасенные полицией люди.

Напомним, на прошлой неделе в прицепе автомобиля, брошенного на стоянке супемаркета сети Walmart в одном из городов Техаса, нашли 38 человек, 20 из которых находились в состоянии крайней степени обезвоживания, а 10, в том числе двое детей, были найдены уже мертвыми.

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