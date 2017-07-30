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В мире

Мэр филиппинского города, подозреваемый в наркоторговле, убит в перестрелке

время публикации: 17:40 | последнее обновление: 17:40 блог версия для печати фото
Мэр филиппинского города, подозреваемый в наркоторговле, убит в перестрелке

Пятнадцать жителей города Озамис, расположенного на юге стали жертвами бандитов. В числе убитых – мэр города Рейнальдо Пароджиног, которого президент страны Родриго Дутерте публично обвинил в причастности к наркотоговле.

Об этом пишет в воскресенье, 30 июля, новостное агентство The Associated Press.

Полицейские, получившие ордер на обыск дома, в котором проживал Пароджиног, прибыли для проведения этой акции, Телохранители мэра открыли по ним огонь.

В результате перестрелки погиб сам градоначальник и еще четырнадцать человек, пишет издание со ссылкой на главу полиции Озамиса.

В ходе рейда полиции были арестованы пять человек, в том числе дочь мэра, занимавшая пост заместителя градоначальника.

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