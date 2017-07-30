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В мире

Путин объявил, что Россию должны покинуть 755 сотрудников американских дипмиссий

время публикации: 21:35 | последнее обновление: 21:35 блог версия для печати

В интервью программе "Вести" президент РФ Владимир Путин сообщил, что персонал американских дипмиссий в России сократится на 755 человек. В России останутся 455 сотрудников американских дипмиссий. Это соответствует численности работников в российских дипмиссиях в Америке.

Полная расшифровка беседы ведущего ВГТРК Владимира Соловьева с Владимиром Путиным выложена на сайте "Вестей".

На вопрос, почему Россия пошла на этот шаг сейчас, президент РФ заявил: "Потому что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем".

Владимир Путин также отметил, что у России объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами уступает объему торговых отношений с, например, с Китаем и странами Евросоюза. Наличие в стране более тысячи американских дипломатов не было оправданным.

При этом Владимир Путин отметил, что есть несколько важных сфер взаимодействия между США и Россией, в том числе, война с террором. По его словам, создание в Сирии южной зоны деэскалации - является результатом такой совместной работы. При этом Владимир Путин отметил, что создание зоны деэскалации было не только в интересах Сирии, но и в интересах Иордании, Израиля, и, следовательно, Соединенных Штатов. "Израиль - один из основных союзников Соединенных Штатов", - пояснил Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что Россия могла бы ограничить сотрудничество с США в нескольких сферах, "которые будут чувствительны для американской стороны". "Но я думаю, что этого делать не нужно. Это будет вредить и развитию международных отношений. И вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб, - заключил президент РФ.

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