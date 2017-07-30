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В мире

Замглавы МИД РФ: Россия "отомстит" США отменой доллара

время публикации: 19:31 | последнее обновление: 19:42 блог версия для печати фото
Замглавы МИД РФ: Россия "отомстит" США отменой доллара

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ, дал в воскресенье интервью программе This Week, идущей на телеканале ABC, в ходе которого заявил: Россия ответит на ужесточение санкции в отношении его страны со стороны США. Он назвал решение, принятое Конгрессом в минувший четверг, "последней каплей", переполнившей чашу терпения.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности России справляться с санкциями Запада, представитель МИД ответил, что РФ не только способна идти в ногу с Вашингтоном, но и создать альтернативу долларовой системе, как одной из основных резервных валют, пишет 30 июля издание "Политэксперт".

Рябков отметил, что действия США на международной арене являются порой слишком легкомысленными, и ситуация с введение санкций против России является ярким тому подтверждением – такие действия, по его словам, подрывают доверие мировой общественности к финансовой системе США.

Накануне стало известно, что Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США в стране всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ , опубликованном в пятницу, 28 июля.

Данное решение было принято в связи с тем, что 27 июля Конгресс США проголосовал за ужесточение санкций в отношении России. "Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной", – сказано в заявлении МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве также предложили американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в РФ, сокращается до 455 человек.

"Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США", – добавили в МИД РФ.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июля 2017 г.
Пхеньян: ужесточение американских санкций повлечет "суровое возмездие"
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2017 г.
Россия приостанавливает использование посольством США дачи в Серебряном бору
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июля 2017 г.
Сенат США утвердил законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР
// NEWSru.co.il // В мире // 27 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 26 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 23 июля 2017 г.
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