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Умер академик Юрий Рыжов, церемония прощания пройдет в Сахаровском центре

время публикации: 11:59 | последнее обновление: 11:59 блог версия для печати фото
Умер академик Юрий Рыжов, церемония прощания пройдет в Сахаровском центре

В минувшую субботу, 29 июля, стало известно о кончине академика Юрия Рыжова, бывшего посла России во Франции. О его смерти сообщила Московская Хельсинкская Группа.

В сообщении было сказано, что прощание с Юрием Рыжовым состоится в Сахаровском центре в Москве. Дата и время пока неизвестны.

Юрий Рыжов. Краткая биографическая справка

Юрий Алексеевич Рыжов родился 28 октября 1930 года. Советский и российский учёный в области механики жидкости и газа, политический и общественный деятель, дипломат, академик РАН, доктор технических наук, экс-посол РФ во Франции.

В 1989-1991 годах – депутат Верховного Совета СССР, член Президиума Верховного Совета СССР. В 1992-1999 годах – чрезвычайный и полномочный посол России во Франции, член Президентского Совета.

Юрий Рыжов награжден медалью "Защитнику свободной России" (1997), удостоен многих наград российских и зарубежных академий и научных обществ, награжден Грамотой Федерации мира и согласия за активное участие в деле укрепления мира, согласия, сотрудничества и взаимопонимания.

В 2002 году Рыжова избрали членом Совета Международного Пагуошского движения.

В сентябре 2014 года подписал заявление с требованием "прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины".

Один из создателей в начале 2000-х годов, когда значительно увеличилось количество "шпионских дел" против ученых, Общественного комитета защиты ученых. Комитет оказывает помощь и поддержку российским ученым, бездоказательно обвиненным ФСБ в государственной измене в форме шпионажа и разглашении гостайны. Среди этих ученых – Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Анатолий Бабкин, Оскар Кайбышев, Олег Коробейничев, Игорь Решетин, Евгений Афанасьев, Святослав Бобышев и другие.

Юрий Рыжов был активным участником Конгресса российской интеллигенции и "Круглого стола 12 декабря". В 2016 году был награжден премией Московской Хельсинкской Группы за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.

См. подробную биографию Юрия Рыжова в Википедии.

Интервью Юрия Рыжова "Свободе" (2015 год)

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