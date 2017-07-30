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В мире

Саакашвили назвал подделкой анкету, на основании которой его лишили гражданства

время публикации: 10:54 | последнее обновление: 11:19 блог версия для печати фото
Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвил заявил на своей странице в Facebook, что анкета, на основании которой его лишили украинского гражданства, заполнена и подписана кем-то другим.

"Я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета! Я требую немедленно провести графическую экспертизу, тут мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики!", - пишет Саакашвили.

26 июля депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук объявил о том, что Михаила Саакашвили указом президента Украины лишили украинского гражданства за то, что Саакашвили якобы не указал в анкете, что находится под следствием в Грузии.

В ответ Саакашвили заявил, что будет бороться за право остаться гражданином Украины. Бывший губернатор обещал обжаловать это решение в украинских судах и в Европейском суде по правам человека.

Напомним, ранее власти Грузии лишили Саакашвили грузинского гражданства. Таким образом никаким гражданством, помимо украинского, Саакашвили не обладал.

Гражданство Украины бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили было выдано указом Порошенко 30 мая 2015 года, и в тот же день его назначили губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года он ушел с этой должности, объяснив свое решение усталостью "от постоянного обмана и коррупции" и сообщив о том, что планирует создать собственную партию на Украине.



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// NEWSru.co.il // В мире // 26 июля 2017 г.
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