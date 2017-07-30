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В мире

Перестрелка в ночном клубе в Германии: есть жертвы

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
Перестрелка в ночном клубе в Германии: есть жертвы

В результате перестрелки в ночном клубе в немецком Констанце погибли два человека, в том числе преступник. Еще три человека получили серьезные ранения, сообщает Spiegel.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 30 июля. 34-летний мужчина устроил на местной дискотеке беспорядочную стрельбу, и был ранен в перестрелке с полицией, когда пытался покинуть место преступления. Позже преступник умер в больнице.

Известно, что один посетитель дискотеки погиб и трое получили серьезные ранения, однако подробности о состоянии пострадавших не сообщаются.

Полиция пока также ничего не сообщает о мотивах преступника.

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