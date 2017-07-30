30 июля 2017 г.
последняя новость: 02:06
Пугачева затмила невесту внука
Анджелину Джоли парализовало
Французы стали глупее
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
01:32 Путин помиловал двух жительниц Сочи, осужденных за государственную измену
19:51 В итальянском городе Сиена африканец напал с ножом на водителя автобуса
17:32 Украинский пилот посадил самолет компании Atlasglobal, побитый сильным градом
15:06 14-летняя девочка была изнасилована дважды за одну ночь
12:16 Арабские туристы совершили серию краж в одном из торговых центров Баку
08:42 Нападение в Гамбурге: саудовский палестинец или "исламист из ОАЭ". Подробности
06:50 Маккейн проголосовал против инициативы Трампа и вернулся для лечения в Аризону
22:34 Tagesspiegel: на посетителей супермаркета в Гамбурге напал палестинец с ножом
21:21 Умер 11-месячный мальчик, родители которого боролись за право лечить сына в США
20:57 Супруги выбросились из окна девятого этажа из-за "тяжелого финансового положения"
В мире

Путин помиловал двух жительниц Сочи, осужденных за государственную измену

время публикации: 01:32 | последнее обновление: 01:45 блог версия для печати фото
Путин помиловал двух жительниц Сочи, осужденных за государственную измену

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 29 июля, помиловал осужденных за государственную измену жительниц Сочи Анник Кесян и Марину Джанджгава. Соответствующий указ вступит в силу через 10 дней.

Джанджгава была арестована в 2012 году. Годом позже Краснодарский краевой суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 12 лет за SMS-сообщение, посланное грузинскому знакомому накануне вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, о перемещении военной техники в Сочи.

Кесян арестовали в феврале 2014 года. В 2015 году она была приговорена к восьми годам колонии по аналогичному обвинению.

ФСБ назвала получателей сообщений сотрудниками грузинских спецслужб, сообщает телеканал "Дождь".

Защита Кесян и Джанджгава продолжит настаивать на отмене приговора, сообщил ТАСС адвокат осужденных Иван Павлов.

"Да, мои подзащитные были помилованы, через 10 дней они будут освобождены, – сказал юрист. – Ранее защитой были направлены жалобы в Верховный суд с требованием отмены приговора, мы продолжим настаивать на этом".

Защита осужденных считает, что сведения, которые их подзащитные передавали посредством SMS, в силу их незащищенности и общедоступности не могли быть отнесены к государственной тайне.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 марта 2017 г.
Осужденная за SMS и помилованная Путиным Оксана Севастиди вышла на свободу
// NEWSru.co.il // В мире // 7 марта 2017 г.
Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную на 7 лет колонии из-за СМС о передвижении российской военной техники







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 30 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017