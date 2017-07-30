Путин помиловал двух жительниц Сочи, осужденных за государственную измену

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 29 июля, помиловал осужденных за государственную измену жительниц Сочи Анник Кесян и Марину Джанджгава. Соответствующий указ вступит в силу через 10 дней.

Джанджгава была арестована в 2012 году. Годом позже Краснодарский краевой суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 12 лет за SMS-сообщение, посланное грузинскому знакомому накануне вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, о перемещении военной техники в Сочи.

Кесян арестовали в феврале 2014 года. В 2015 году она была приговорена к восьми годам колонии по аналогичному обвинению.

ФСБ назвала получателей сообщений сотрудниками грузинских спецслужб, сообщает телеканал "Дождь".

Защита Кесян и Джанджгава продолжит настаивать на отмене приговора, сообщил ТАСС адвокат осужденных Иван Павлов.

"Да, мои подзащитные были помилованы, через 10 дней они будут освобождены, – сказал юрист. – Ранее защитой были направлены жалобы в Верховный суд с требованием отмены приговора, мы продолжим настаивать на этом".

Защита осужденных считает, что сведения, которые их подзащитные передавали посредством SMS, в силу их незащищенности и общедоступности не могли быть отнесены к государственной тайне.