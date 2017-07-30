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Террористы намеревались взорвать самолет, летевший из Сиднея: подробности

время публикации: 18:36 | последнее обновление: 18:44 блог версия для печати фото
Террористы намеревались взорвать самолет, летевший из Сиднея
Террористы намеревались взорвать самолет, летевший из Сиднея
Террористы намеревались взорвать самолет, летевший из Сиднея

В минувшую субботу в Сиднее были арестованы четыре уроженца Ливана, члены одной семьи, планировавшие теракт в стиле ИГ: они намеревались взорвать самолет, совершавший рейс из Сиднея на Ближний Восток, предположительно в Дубай, заложив в салон воздушного судна самодельную бомбу.

Об этом пишет в воскресенье, 30 июля, австралийское издание Seven News.

Подробности этого заговора и имена преступников пресса не приводит.

Впрочем, газета The Australian пишет, что злоумышленники, действовавшие совместно с боевиками ИГ в Сирии, также планировали отравить пассажиров ядовитым газом.

Федеральная полиция в сотрудничестве с полицией штата Новый Южный Уэльс и службой контрразведки ASIO провели спецрейды в нескольких районах города и арестовали четверых мужчин, связанных узами родства. Один из них был выведен из дома завернутым в полотенце, а другой – прикрыт лишь простыней.

Во всех аэропортах Австралии усилены меры безопасности. Сообщается, что полиция не располагает точными данными о дате, времени и месте предполагаемого теракта.

Напомним, что самый крупный теракт в Австралии был совершен в 2014 году. В Сиднее вооруженный злоумышленник взял в заложники 17 посетителей и сотрудников кафе-магазина Lindt — производителя известной марки шоколада. Он вывесил в окне исламский флаг и потребовал переговоров с премьер-министром страны. Он был ликвидирован в ходе штурма здания.

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