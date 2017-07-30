Американка позвонила по номеру 911 и сообщила, что гибнет в "объятиях" удава

Жительница города Шеффилд-Лейк, штат Огайо, позвонила диспетчеру спасательной службы 911 и сообщила, что удав длиной 17 метров обвился вокруг ее шеи и кусает лицо.

Аудиозапись этой беседы была выложена в интернет и стала хитом, пишет 30 июля издание US Today.

Пожарные прибыли по указанному женщиной адресу и освободили ее от "змеиных объятий", для чего им пришлось отрезать удаву голову – тот не желал отпускать свою жертву.

Впрочем, эксперты компании J Reptile Shows & Rescue полагают, что эта мера была излишней – челюсти змеи можно разжать, влив ей в глотку несколько капель алкоголя.

В ходе беседы выяснилось, что эта женщина любила змей, и в ее доме их было одиннадцать. Большинство питомцев – шаровидные (королевские) питоны, и два удава, которых она принесла домой накануне, спася от гибели.