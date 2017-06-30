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Подросток получил тяжелые ожоги и лишился обеих рук, пытаясь спасти котенка

время публикации: 17:54 | последнее обновление: 18:02 блог версия для печати фото
Подросток получил тяжелые ожоги и лишился обеих рук, пытаясь спасти котенка

16-летний подросток, житель поселка Спутник, расположенного в пригороде Барнаула, получил тяжелые ожоги, пытаясь спасти котенка.

Согласно данным доследственной проверке, 9 июня мальчик, пытаясь снять котенка с дерева, решил пройти по металлической трубе, проложенной возле бойлерной. В результате он случайно задел провода линии электропередач, находящиеся над трубой.

Подросток получил сильные ожоги и был доставлен в больницу, где ему была произведена ампутации обеих рук.

"В рамках проверки следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок получил термические ожоги, и дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за надлежащую эксплуатацию электросетей", - говорится в пресс-службе Следственного управления СК России по Алтайскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает РИА Новости.

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