Харьковский суд приговорил гражданку России, сторонницу ДНР, к 11 годам тюрьмы

Киевский районный суд Харькова приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет гражданку России Ларису Чубарову. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Киевский районный суд Харькова признал ее виновной в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – цитирует сообщение РИА Новости.

По данным украинских правоохранительных органов, Лариса Чубарова в начале 2014 года была активисткой харьковского "антимайдана" и принимала участие в протестных акциях.

"Прокуратура доказала в суде, что в июне 2014 года женщина решила принять участие в деятельности так называемой ДНР и уехала в Донецкую область. Там она работала под руководством начальника управления контрразведки псевдоминистерства государственной безопасности "ДНР", – заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, Чубарова занимала должность коменданта нескольких населенных пунктов Донецкой области, находящихся под контролем сепаратистов.

Как отмечает агентство "Интерфакс", защита Ларисы Чубаровой заявила о намерении обжаловать приговор, поскольку считает его необоснованным.