30 июня 2017 г.
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:04 Харьковский суд приговорил гражданку России, сторонницу ДНР, к 11 годам тюрьмы
01:12 Трагедия в Орловской области: женщина убила шестимесячного сына и покончила с собой
00:12 Петр Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины
23:30 Защита фигурантов дела об убийстве Немцова: вердикт присяжных был сфальсифицирован
21:25 Трамп и Путин встретятся через неделю
19:41 Фермер, проведший 20 лет в психлечебнице по приговору суда, оказался невиновным
18:44 Брейвик подал иск в Страсбургский суд: он жалуется на "бесчеловечную изоляцию"
18:00 ДТП в Берлине: столкнулись два трамвая, множество пострадавших
17:09 Пять фигурантов дела Бориса Немцова признаны виновными в заказном убийстве
16:41 В 1937-1950 годах правительство Бразилии отказалось принять 16.000 евреев
В мире

Харьковский суд приговорил гражданку России, сторонницу ДНР, к 11 годам тюрьмы

время публикации: 03:04 | последнее обновление: 03:09 блог версия для печати фото
Харьковский суд приговорил гражданку России, сторонницу ДНР, к 11 годам тюрьмы

Киевский районный суд Харькова приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет гражданку России Ларису Чубарову. Об этом в четверг, 29 июня, сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Киевский районный суд Харькова признал ее виновной в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – цитирует сообщение РИА Новости.

По данным украинских правоохранительных органов, Лариса Чубарова в начале 2014 года была активисткой харьковского "антимайдана" и принимала участие в протестных акциях.

"Прокуратура доказала в суде, что в июне 2014 года женщина решила принять участие в деятельности так называемой ДНР и уехала в Донецкую область. Там она работала под руководством начальника управления контрразведки псевдоминистерства государственной безопасности "ДНР", – заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, Чубарова занимала должность коменданта нескольких населенных пунктов Донецкой области, находящихся под контролем сепаратистов.

Как отмечает агентство "Интерфакс", защита Ларисы Чубаровой заявила о намерении обжаловать приговор, поскольку считает его необоснованным.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 29 июня 2017 г.
Минобороны РФ: Виктор Агеев, попавший в плен под Луганском, – не российский военнослужащий
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июня 2017 г.
СМИ: в Луганской области попал в плен российский военнослужащий
// NEWSru.co.il // В мире // 15 июля 2016 г.
В Донецкой области украинские военные взяли в плен трех россиян
// NEWSru.co.il // В мире // 28 марта 2016 г.
Адвокат Грабовский перед смертью сообщил, что его подзащитный был уволен из ВС РФ







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 30 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017