30 июня 2017 г.
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
00:12 Петр Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины
23:30 Защита фигурантов дела об убийстве Немцова: вердикт присяжных был сфальсифицирован
21:25 Трамп и Путин встретятся через неделю
19:41 Фермер, проведший 20 лет в психлечебнице по приговору суда, оказался невиновным
18:44 Брейвик подал иск в Страсбургский суд: он жалуется на "бесчеловечную изоляцию"
18:00 ДТП в Берлине: столкнулись два трамвая, множество пострадавших
17:09 Пять фигурантов дела Бориса Немцова признаны виновными в заказном убийстве
16:41 В 1937-1950 годах правительство Бразилии отказалось принять 16.000 евреев
15:47 Министерство обороны РФ: новый британский авианосец – удобная цель
14:48 Еврейская школа Лондона под угрозой закрытия - из-за отказа рассказывать детям о гомосексуализме
В мире

Петр Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины

время публикации: 00:12 | последнее обновление: 00:12 блог версия для печати фото
Петр Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины

Украина намерена изменить статус Крыма в своей конститутуции. Соответствующее поручение дал Конституционной комиссии президент Петр Порошенко.

"Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны", — заявил депутат Верховной рады Юрий Чижмарь в эфире "5 канала".

По его словам, комиссия активно работает именно над десятым разделом Конституции, где в шести статьях описан статус "Автономной Республики Крым", передает РИА Новости.

Депутат не уточнил, каким именно будет обновленный статус Крыма в конституции. По его словам, крымский вопрос — это единственное, над чем сейчас работает конституционная комиссия.

Напомним, 19 июня Совет ЕС продлил еще на один год, до 23 июня 2018 года, санкции в отношении Крыма "в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Россией". Санкции были введены Евросоюзом после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 25 июня 2017 г.
Украина выразила протест в связи с визитом Владимира Путина в Крым
// NEWSru.co.il // В мире // 19 июня 2017 г.
Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июня 2017 г.
Британское издание The Daily Mail "признало" Крым территорией России
// NEWSru.co.il // В мире // 4 июня 2017 г.
Петр Порошенко разрешил жителям Крыма поступать в украинские вузы
// NEWSru.co.il // В мире // 1 мая 2017 г.
Сайт Booking.com "вернул" Крымский полуостров Украине







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 30 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017