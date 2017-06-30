Петр Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины

Украина намерена изменить статус Крыма в своей конститутуции. Соответствующее поручение дал Конституционной комиссии президент Петр Порошенко.

"Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны", — заявил депутат Верховной рады Юрий Чижмарь в эфире "5 канала".

По его словам, комиссия активно работает именно над десятым разделом Конституции, где в шести статьях описан статус "Автономной Республики Крым", передает РИА Новости.

Депутат не уточнил, каким именно будет обновленный статус Крыма в конституции. По его словам, крымский вопрос — это единственное, над чем сейчас работает конституционная комиссия.

Напомним, 19 июня Совет ЕС продлил еще на один год, до 23 июня 2018 года, санкции в отношении Крыма "в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Россией". Санкции были введены Евросоюзом после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года.