Бундестаг принял закон об однополых браках в Германии

В пятницу, 30 июня, немецкий парламент (Бундестаг) проголосовал за закон, признающий однополые браки в Германии. За проголосовали 393 депутата, против – 226, четверо воздержались.

Ранее Христианско-демократический союз (253 мандата) во главе с канцлером Ангелой Меркель и его многолетний партнер Христианско-социальный союз (56 кресел) выступали против законопроекта, отмечает РИА Новости.

Сама Меркель заявляла, что браком может считаться только союз между мужчиной и женщиной, однако на ток-шоу в понедельник, 26 июня, канцлер дала понять, что принятие закона окончательно не отклонено.

Напомним, что 1 августа 2001 года в Германии были официально легализованы однополые союзы. Однако в течение последующих 15 лет власти выступали против признания таких союзов полноценными браками.