Две девушки, снимавшие поездку в машине для Instagram, погибли в аварии

В ночь на пятницу, 30 июня, в городе Изюме Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли две девушки. Находясь в автомобиле, они вели прямую трансляцию для социальной сети Instagram, которую прервала авария.

Машина врезалась в столб, в результате чего 24-летняя девушка, находившаяся за рулем, получила тяжелые травмы. Она скончалась по дороге в больницу. Ее подруга, сидевшая на пассажирском месте, погибла на месте.

В ролике, снятом девушками, видно, что во время поездки они пьют алкогольные напитки.

В полиции пока не назвали причину аварии, над этим еще работают эксперты, сообщает Харьков Live.





