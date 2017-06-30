В Баку проходит суд по делу гражданина Израиля и России, блогера Александра Лапшина

В пятницу, 30 июня, в 14:00 по местному времени в Баку началось судебное заседание по делу блогера Александра Лапшина, гражданина Израиля и России, который обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушении территориальной целостности Азербайджана.

Несмотря на значительный интерес СМИ к этому судебному процессу, заседания проходят в закрытом режиме.

Судебный процесс по делу Лапшина был начат 22 июня. Тогда был представлен состав суда и зачитан текст обвинительного заключения.

Блогер Александр Лапшин (1976 года рождения) был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года, как сообщали азербайджанские СМИ, Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.

МИД Израиля, а также российское внешнеполитическое ведомство безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина в Азербайджан. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

7 февраля Александр Лапшин был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Лапшина.





