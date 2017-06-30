Британец, ударивший девочку-мусульманку куском бекона, получил полгода тюрьмы

В пятницу, 30 июня, Магистратский суд Хайбери Корнер в Лондоне приговорил 36-летнего Алекса Чиверса к 26 неделям лишения свободы за нападение на двух женщин и нарушение общественного порядка, сообщает сайт издания Independent. Он также должен будет заплатить штраф 115 фунтов стерлингов.

Согласно тексту обвинительного заключения, Чиверс, лицо которого было закрыто маской, вместе с приятелем 8 июня на севере британской столицы приблизился к двум мусульманкам, матери и дочери, и начал оскорблять их, в то время, как второй мужчина снимал происходящее камерой мобильного телефона. Потом с криком "ты это заслужила", обвиняемый ударил девочку по лицу куском бекона. Девочка не пострадала, но испытала сильный шок.

Алекса Чиверса задержали 14 июня. В ходе следствия было однозначно установлено, что именно он совершил это нападение. Причем после ареста задержанный не выражал раскаяния по поводу содеянного.





