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В мире

В Лас-Вегасе пациент центра, где боль лечат массажем и молитвами, ранил двух человек и застрелился

время публикации: 09:36 | последнее обновление: 09:36 блог версия для печати фото
В Лас-Вегасе пациент центра, где боль лечат массажем и молитвами, ранил двух человек и застрелился

В четверг, 29 июня, в одном из медицинских центров Лас-Вегаса пациент, которому отказали во внеочередном обслуживании, открыл огонь из пистолета, ранив двух сотрудников, а затем застрелился.

По оценке медиков, жизнь раненых вне опасности.

Кроме того, два человека получили травмы, когда началась стрельба. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Как пишет сайт Las Vegas Review-Journal, стрелявший был постоянным пациентом данного медицинского учреждения и настаивал на встрече с врачом, которая не была запланирована.

Учреждение Center for Wellness and Pain Care, в котором произошел этот инцидент, специализируется на купировании болевых синдромов с помощью акупунктуры, ароматерапии, массажа и молитв, отмечает РИА Новости.

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