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В мире

Во Франции начато официальное расследование в отношении Марин Ле Пен

время публикации: 18:51 | последнее обновление: 19:01 блог версия для печати фото
Французская прокуратура объявила о начале официального расследования в отношении Марин Ле Пен

Французская прокуратура объявила о начале официального расследования в отношении лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Ее подозревают в злоупотреблении доверием, сообщает ВВС.

Обвинения связаны с оплатой работы помощников Ле Пен из средств Европарламента. По данным предварительного расследования, речь идет о миллионах евро.

Напомним, в конце апреля руководство Евросоюза приступило к процедуре лишения дипломатического иммунитета лидера французских ультраправых Марин Ле Пен. Ее допрос был отложен до окончания выборов.

Ле Пен неоднократно пытались допросить французские следователи, однако она отказывалась от встреч, ссылаясь на депутатскую неприкосновенность, и обещая ответить на все вопросы после завершения избирательной кампании во Франции.

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