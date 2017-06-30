30 июня 2017 г.
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:57 В Подмосковье в результате удара молнии погибли два человека
20:26 Умерла Симона Вейль, президент Фонда памяти жертв Катастрофы, выжившая в Освенциме
19:58 Две девушки, снимавшие поездку в машине для Instagram, погибли в аварии
18:51 Во Франции начато официальное расследование в отношении Марин Ле Пен
17:54 Подросток получил тяжелые ожоги и лишился обеих рук, пытаясь спасти котенка
14:26 33-летний израильтянин стал министром в правительстве Румынии
13:45 Британец, ударивший девочку-мусульманку куском бекона, получил полгода тюрьмы
13:00 В Баку проходит суд по делу гражданина Израиля и России, блогера Александра Лапшина
10:52 Бундестаг принял закон об однополых браках в Германии
09:36 В Лас-Вегасе пациент центра, где боль лечат массажем и молитвами, ранил двух человек и застрелился
В мире

В Подмосковье в результате удара молнии погибли два человека

время публикации: 20:57 | последнее обновление: 21:09 блог версия для печати фото
В Подмосковье в результате удара молнии погибли два человека

В пятницу, 30 июня, на Москву и Подмосковье обрушился ураган, сопровождавшийся тропическим ливнем и градом. Два человека погибли от удара молнии: 33-летний мужчина в Дмитровском районе Московской области и 42-летний мужчина в деревне Софьино, сообщает "Интерфакс".

Еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 22 м/с, повалил более 100 деревьев.

Неблагоприятные погодные условия привели к незначительным задержкам десятков маршрутов наземного пассажирского транспорта – троллейбусов, трамваев, автобусов.

Накануне центр "Фобос" сообщил, что на Москву надвигается сильный тропический ливень, который по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности. В свою очередь, Гидрометцентр России объявил 30 июня оранжевый уровень погодной опасности, а в метеобюро Москвы предупредили об угрозе подтоплений.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 17 июня 2017 г.
В Москве скончался еще один пострадавший в результате урагана
// NEWSru.co.il // В мире // 30 мая 2017 г.
Ураган в Москве: 16 погибших, около 170 пострадавших
// NEWSru.co.il // В мире // 29 мая 2017 г.
Жертвами урагана в Москве и окрестностях стали более 10 человек
// NEWSru.co.il // В мире // 17 мая 2017 г.
В результате ураганов в Висконсине и Оклахоме погибли два человека
// NEWSru.co.il // В мире // 30 апреля 2017 г.
В результате урагана в Техасе погибли пять человек







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 30 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017