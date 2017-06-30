В Подмосковье в результате удара молнии погибли два человека

В пятницу, 30 июня, на Москву и Подмосковье обрушился ураган, сопровождавшийся тропическим ливнем и градом. Два человека погибли от удара молнии: 33-летний мужчина в Дмитровском районе Московской области и 42-летний мужчина в деревне Софьино, сообщает "Интерфакс".

Еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 22 м/с, повалил более 100 деревьев.

Неблагоприятные погодные условия привели к незначительным задержкам десятков маршрутов наземного пассажирского транспорта – троллейбусов, трамваев, автобусов.

Накануне центр "Фобос" сообщил, что на Москву надвигается сильный тропический ливень, который по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности. В свою очередь, Гидрометцентр России объявил 30 июня оранжевый уровень погодной опасности, а в метеобюро Москвы предупредили об угрозе подтоплений.