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В мире

33-летний израильтянин стал министром в правительстве Румынии

время публикации: 14:26 | последнее обновление: 14:35 блог версия для печати фото
33-летний израильтянин стал министром в правительстве Румынии

33-летний уроженец Ришон ле-Циона Илан Лауфер принес присягу в качестве министра по делам малого и среднего бизнеса в новом правительстве Румынии.

Лауфер родился и до 14 лет рос в Израиле, после чего по приглашению отца уехал в Румынию, где долгое время занимался спортом, а затем ушел в бизнес.

Среди прочего, Лауфер владеет сетями магазинов косметики и магазинов модной одежды, и является одним из самых богатых членов нового кабинета министров, сообщает сайт adverarul.ro.

В 2013-2014 годах Лауфер работал консультантом при министерстве, которое теперь возглавил.

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