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В мире

Трагедия в Орловской области: женщина убила шестимесячного сына и покончила с собой

время публикации: 01:12 | последнее обновление: 01:16 блог версия для печати фото
Трагедия в Орловской области: женщина убила шестимесячного сына и покончила с собой

В лесополосе возле деревни Становое Орловской области в четверг, 29 июня, были найдены мертвыми 32-летняя Ирина Венедиктова и ее шестимесячный сын.

Как сообщает газета "Известия", на телах погибших были обнаружены признаки удушения.

Ранее в тот же день супруг женщины заявил о пропаже жены и сына. По его словам, семья проезжала через Орловскую область и остановилась отдохнуть. Проснувшись, мужчина их не нашел, пишет интернет-издание "Орелград".

Согласно основной версии следствия, женщина убила ребенка, а затем покончила с собой.

По данному факту следственным отделом СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

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