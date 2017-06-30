Трагедия в Орловской области: женщина убила шестимесячного сына и покончила с собой

В лесополосе возле деревни Становое Орловской области в четверг, 29 июня, были найдены мертвыми 32-летняя Ирина Венедиктова и ее шестимесячный сын.

Как сообщает газета "Известия", на телах погибших были обнаружены признаки удушения.

Ранее в тот же день супруг женщины заявил о пропаже жены и сына. По его словам, семья проезжала через Орловскую область и остановилась отдохнуть. Проснувшись, мужчина их не нашел, пишет интернет-издание "Орелград".

Согласно основной версии следствия, женщина убила ребенка, а затем покончила с собой.

По данному факту следственным отделом СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело об убийстве.