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Умерла Симона Вейль, президент Фонда памяти жертв Катастрофы, выжившая в Освенциме

время публикации: 20:26 | последнее обновление: 20:39 блог версия для печати фото
Умерла Симона Вейль, президент Фонда памяти жертв Катастрофы, выжившая в Освенциме

В пятницу, 30 июня, в Париже скончалась Симона Вейль, почетный президент Фонда памяти жертв Катастрофы, сообщает France24. Ей было 89 лет.

В апреле 1944 года Симона Вейль, урожденная Жакоб, как и все члены ее семьи, была депортирована оккупационными властями в Освенцим. В Освенциме погибла ее мать. О своем детстве и юности Вейль написала две автобиографические книги: первая из них называется "Ад" и повествует о концлагере, вторая – "Выжившая".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выражая соболезнования родным и близким Симоны Вейль, отметил, что она никогда не забывала о своих еврейских корнях, стремясь сделать все для того, чтобы трагедия Холокоста никогда не повторилась, а память погибших была увековечена.

Симона Вейль, юрист и политик, дважды занимала пост министра здравоохранения Франции: при Валери Жискар д'Эстене и Франсуа Миттеране. Была членом центристской партии "Союз за французскую демократию".

В 1979 году на первых прямых выборах была избрана в Европарламент, а затем стала его председателем, оказавшись первой женщиной на этом посту со времен создания парламентской ассамблеи Европы в 1952 году.

В 2008 году Симона Вейль была избрана во Французскую академию, став лишь шестой женщиной-академиком за всю историю существования этого института, основанного в 1635 году.

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