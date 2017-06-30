Знаменитая теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП со смертельным исходом

37-летняя американская теннисистка Винус Уильямс 9 июня в Палм Бич Гарденс (штат Флорида) стала участницей дорожной аварии, в результате которой погиб 78-летний мужчина, сообщает сайт TMZ.

Судя по опубликованной информации, три недели назад Винус на своем внедорожнике типа SUV проезжала перекресток со скоростью 5 миль в час, она въехала на перекресток на зеленый сигнал светофора, но оказалась на нем, когда зеленый свет включился уже для другого потока – и в ее машину врезался автомобиль, которым управляла пожилая женщина. В результате аварии Винус не пострадала, но пожилая водительница получила серьезные травмы, а сидевший рядом с нею муж получил тяжелую черепно-мозговую травму, и через две недели он умер в больнице.

Полиция склонна считать Винус Уильямс виновницей этого ДТП. При этом экспертиза установила, что спортсменка не находилась под воздействием алкоголя или наркотиков. Следствие также не располагает доказательствами того, что она отвлеклась во время вождения на мобильный телефон или иное электронное устройство.