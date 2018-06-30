Центр Визенталя: главного военного прокурора Украины следует уволить за антисемитизм

Центр имени Симона Визенталя призвал снять с занимаемой должности главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса за допущенные им высказывания антисемитского характера, сообщает Times of Israel.

Напомним, Анатолия Матиос, главный военный прокурор Украины, заявил в интервью изданию Insider: "На каждой войне всегда есть свой Парвус, который привозил Ленину деньги на революцию, которая залила славян потоками крови на десятилетия. Тот тоже был еврейского происхождения. В этом случае с Украиной опять хотят сделать то же самое".

С Александром Парвусом (настоящее имя – Израиль Гельфанд), деятелем российского и германского социал-демократического движения начала XX века, Матиос сравнил предполагаемого организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа.

Первым на слова Матиоса обратил внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, отметивший на своей странице в сети Facebook: "Главный военный прокурор Анатолий Матиос считает, что евреи вновь хотят залить кровью славянские народы".

Эфраим Зурофф, глава отдела Восточной Европы Центра Симона Визенталя, назвал высказывания Матиоса "возмутительными и ложными". "Коммунисты действовали не как евреи. Их вдохновляла Москва, а не Иерусалим", - подчеркнул Зурофф.

Довид Кац, известный борец с проявлениями антисемитизма в Литве и Восточной Европе, отметил, что любой высокопоставленный военный чиновник ЕС, заявивший, что евреи намерены утопить страну в крови, был бы немедленно уволен. "И после это вы, действительно, намерены вступить в ЕС?" – обращается он к украинским властям.





