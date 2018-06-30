Берлинский музей вернул барельеф XV века наследникам еврейской четы Солман

Берлинский музей Боде вернул деревянный барельеф XV века наследникам еврейской четы Солман, чья коллекция была экспроприирована нацистами в 1935 году, сообщает JTA.

Наследники супругов Солман, по словам представителей музея, ответили на восстановление исторической справедливости жестом доброй воли, позволив музея приобрести выкупить у них этот барельеф.

Барельеф "Три ангела с младенцем Христом" входил в коллекцию произведений искусства, принадлежащую еврейскому бизнесмену Эрнсту Солману и его жене Агате, одной из немногих женщин-летчиц той эпохи. После того, как нацистами была развернута кампания по запугиванию евреев, пара бежала из Германию в Италию.

Нацисты поспешили экспроприировать принадлежавшие семье Солман земли, а также бизнес, частную библиотеку, коллекцию произведений искусства и самолет Агаты. Более 100 произведений искусства из коллекции Эрнста Солмана были распроданы на Мюнхенском аукционе в 1936 году.

В 1938 году супруги снова бежали: на этот раз из Италии во Францию. Некоторое время они находились в лагере для интернированных, где здоровье Эрнста сильно ухудшилось. В 1946 году он умер. В 1951 году Агата, страдавшая тяжелой депрессией, покончила с собой.

Наследники Солманов с помощью экспертов сумели найти 11 произведений из коллекции Эрнста: они были разбросаны по пяти музеям Германии и трем частным собраниям.

"Моя семья заключила множество соглашений с музеями и коллекционерами, я убежден, Эрнст и Агата приветствоваали бы эти договоренности", - сказал на пресс-конференции один из наследников Солманов, Феликс де Марез Ойенс.





